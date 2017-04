Torneio profissional de tênis em S. José define chave principal

Últimas

São José dos Campos

Enquanto acontecem as partidas válidas pela fase qualificatória neste final de semana, no Clube de Campo Santa Rita, em São José dos Campos, pela quarta etapa do Circuito Feminino Future de Tênis 2017, os organizadores do torneio estabeleceram quais tenistas passarão de forma direta para a chave principal da competição sem disputar a fase classificatória.

A juvenil paulista Ana Cruz, de 15 anos, ganhou convite após marcar o seu primeiro ponto no ranking da WTA, no seu último torneio, na terceira etapa do Circuito Feminino em Campinas, no final de março. Cruz chegou até a fase oitavas de final. Em São José dos Campos, a tenista joga o seu terceiro torneio profissional do ano.

Já Maria Carle, 17, da Argentina, recebeu o special exempt (convite por não conseguir comparecer ao qualificatório por ainda estar viva em outra competição), uma vez que a atual 25ª atleta no ranking mundial juvenil disputou a semifinal de simples, em Campinas, neste sábado (1).

As brasileiras Giovanna Tomita, Amanda Andrade Silva e Giovanna Caputo—todas acima de 18 anos--também ganharam convites pelas partidas que apresentaram na última etapa do Circuito Feminino. Tomita foi vice-campeã de duplas, em Campinas, na última sexta-feira.

O torneio conta com 11 nações representadas e esta etapa do Circuito é de nível 'Future'. A campeã de simples receberá 12 pontos no ranking da WTA, enquanto a vice-campeã ficará com sete pontos.

Calendário etapa de São José dos Campos

01/04/17 - Sábado - Qualificatório

02/04/17 - Domingo - Qualificatório

03/04/17- Segunda – Chave principal

04/04/17 - Terça - Chave principal

05/04/17- Quarta - Chave principal

06/04/17 - Quinta - Chave principal

07/04/17 - Sexta - Chave principal e Final de Duplas

08/04/17 - Sábado - Chave principal

09/04/17 - Domingo – Final de Simples