Torneio de judô espera mais de 1.000 pessoas em São José

São José dos Campos

O Tênis Clube de São José dos Campos receberá neste domingo, a partir das 9h, o tradicional Torneio Jarbas Dias Ferreira de Judô, que abre o calendário oficial de competições da Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba de 2017.

As inscrições serão realizadas a partir das 8h no local e a abertura oficial acontecerá às 9h, onde serão premiados os campeões, atletas e agremiações que se classificaram no circuito regional de competições 2016, denominado Circuito Kimonos Shihan. Também será entregue o troféu destaque do ano à judoca da ADPM Maria Eduarda Paiva Mariano, categoria sub 15, meio pesado, campeã nas quarto etapas do Circuito de 2016.

Na classificação geral das agremiações participantes, a campeã foi a ADPM, seguida pela Academia Calasans Camargo e em terceiro lugar a Secretaria Municipal de Esportes de São José.

O evento será dividido em duas etapas: festival e torneio. No festival, que é destinado a atletas iniciantes não federados e de todas as faixas etárias, desde pré-mirins, (a partir de três anos de idade), até supermasters, acima de 50 anos. Todos participantes serão premiados com medalhas, a título de incentivo. Já a competição para atletas federados será dividida emseletiva regional para atletas sub 18 e sub 21, classificatória para o Campeonato Paulista e o Campeonato Amistoso para todas as categorias oficiais.

Participam do evento aproximadamente 25 agremiações da região, com um número estimado de 1000 atletas masculinos e femininos.

Segundo o Delegado Regional de Judô, Cláudio Calasans Camargo, o Torneio é uma tradicional competição regional. "Este evento homenageia o Sr. Jarbas de 95 anos de idade que continua na ativa, com sua espantosa lucidez e proatividade colaborando com a modalidade como secretário e tesoureiro da Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba. Além disso, a nossa região é uma das maiores potências do judô paulista, tendo revelado inúmeros talentos que compõe as seleções nacionais em diversas faixas etárias e tudo começa em eventos como este, onde os judocas têm a oportunidade de colocarem à prova seus treinamentos e técnicas.", concluiu Calasans.