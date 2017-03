Tigre do Vale vence outra fora de casa e deixa a degola

Últimas

O São José dos Campos voltou a vencer no Campeonato Paulista da Série A-3. Nesta quarta-feira à noite, fora de casa, fez 2 a 0 no Rio Branco, no estádio Décio Vitta, em Americana, pela nona rodada da primeira fase.



Com o resultado, o time comandado pelo técnico Paulo Campos sobe para o 14º lugar, com 13 pontos, deixando a zona de rebaixamento do torneio. De quebra, ainda fica apenas um ponto atrás do oitavo colocado, o primeiro que se classifica para a segunda fase do torneio.



O curioso é que o Tigre do Vale tem quatro vitórias fora de casa, com 12 pontos como visitante, e apenas um como mandante. No domingo, o time da região volta a jogar fora de casa, desta vez contra o Flamengo de Guarulhos, às 10h, no estádio Antonio Soares de Oliveira.



A vitória. Nesta quarta-feira, o Tigre do Vale definiu o jogo no primeiro tempo. Aos 31min, de cabeça, Matheus Teixeira abriu o placar. Ainda na primeira etapa, aos 42min, João Gledson fechou a contagem.