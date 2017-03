Tigre do Vale vence fora de casa e cola no G-8

Últimas

O São José dos Campos voltou a vencer fora de casa no Campeonato Paulista da Série A-3. Na noite desta quarta-feira, fez 3 a 1 sobre o vice-lanterna Independente de Limeira, no estádio Agostinho Prada.



Com o resultado, o Tigre do Vale chega aos 20 pontos, um a menos do que o primeiro time dento da zona de classificação entre os oito melhores colocados. De quebra, abre três pontos de vantagem para o primeiro time dentro da zona que rebaixa os seis últimos colocados para a Quarta Divisão.



Agora, o time comandado pelo técnico Paulo Campos volta a jogar fora de casa no final de semana. Domingo, visita o Comercial, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, a partir das 10h.



A vitória. Nesta quarta-feira, o São José dos Campos abriu o placar no segundo tempo, com Eduardo, de cabeça, aos 9min. O Tigre ampliou a contagem aos 21min com Williams e deixou o resultado bem encaminhado.



O time da casa colocou fogo na partida e descontou com Fumaça, de cabeça, aos 27min da etapa final. O Tigre, porém, ainda marcou o terceiro aos 44min, afastando qualquer risco de escapar a vitória.