Tigre do Vale perde outra em casa e está na zona de rebaixamento

- 20:04

São José dos Campos



O São José dos Campos perdeu para a Portuguesa Santista por 3 a 1 neste domingo à tarde, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 e entrou na zona de rebaixento para a Quarta Divisão do ano que vem.



O Tigre do Vale, comandado pelo técnico Paulo Campos, segue sem vitórias dentro de casa. Em quatro partidas como mandantes, foram três derrotas e um empate. O time da região está em 16º lugar, com 10 pontos. Na próxima rodada, visita o Rio Branco, às 20h, em Americana, quarta-feira.



A derrota. Neste domingo, o time da Baixada Santista dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Fernando, aos 14min. Ainda na primeira etapa, aos 32min, ampliou a contagem com Washington. O São José dos Campos tentou reagir na etapa final, mas logo aos 5min a Briosa ampliou. Lucas Lino, de pênalti, fez 3 a 0.



O Tigre do Vale ainda conseguiu descontar com Renato Peixe, também de pênalti, aos 33min da etapa final.