Tigre do Vale perde e se aproxima da zona de rebaixamento

Últimas

- 12:01

Ribeirão Preto

O São José dos Campos perde para o Comercial por 1 a 0 neste domingo de manhã, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 e ficou mais distante do G-8, o grupo dos times que se classificam para a segunda fase do torneio.



Agora, o Tigre do Vale segue com 20 pontos, na 13ª colocação, apenas um ponto à frente do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E ainda fica dois pontos atrás do primeiro time do G-8. Os comandados do técnico Paulo Campos voltam a campo na próxima quarta-feira, às 20h, no estádio Martins Pereira, quando encaram a Internacional de Limeira.



Neste domingo, o time da casa foi melhor durante a maior parte do tempo e, aos 31min da etapa final, abriu o placar com Kadu Barone.

Depois disso, o São José dos Campos não teve mais forças para ampliar e ainda viu o adversário criar as melhores chances para ampliar o placar, o que acabou não acontecendo.