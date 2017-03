Tigre do Vale perde e fica mais perto da degola

Últimas

- 22:24

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



O São José dos Campos perdeu para a Internacional de Limeira por 2 a 1 nesta quarta-feira à noite, no estádio Martins Pereira, pela 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-3. Com o resultado, cai para o 14º lugar, com 20 pontos, três atrás da zona de classificação.



Além disso, ficou mais perto da zona de degola, já que tem um ponto a mais do que o Paulista de Jundiaí e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o time de Limeira ficou mais perto da vaga e divide a liderança com o Olímpia. Agora, o Tigre do Vale volta a jogar em casa no próximo domingo, quando recebe o Noroeste, a partir das 16h.



Nesta quarta, o primeiro tempo foi de poucas emoções e sem muitas oportunidades de gol.

Depois do intervalo, porém, os visitantes abriram o placar logo aos 2min, com Calixto. O São José dos Campos, porém, reagiu logo e empatou aos 4min, com Willians,

O gol animou o Tigre do Vale, que partiu para cima do adversário. A ansiedade, porém, atrapalhava o time.



Nos contra-ataques, a Internacional definiu o jogo. Aos 36min, Calixto, de novo, desempatou o placar.