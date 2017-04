Tigre do Vale perde e fecha rodada na zona de rebaixamento

Últimas

- 18:00

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



O São José dos Campos voltou para a zona de rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A-3. Neste domingo, o Tigre do Vale perdeu para o Noroeste por 3 a 1, em pleno estádio Martins Pereira, e caiu para o 15º lugar, com 20 pontos. Foi a segunda derrota consecutiva do Tigre em casa e a terceira seguida na competição.



O time de Bauru, também nza zona de degola, alcançou os joseenses no número de pontos. Já a classificação para a segunda fase entre os oito primeiros ficou ainda mais longe, já que o time está agora cinco pontos atrás do Taboão da Serra, o oitavo colocado.



Agora, a equipe comandada pelo técnico Paulo Campos tem mais três rodadas até o final da primeira fase. E, já nesta quarta- feira, visita o Atibaia, às 15h, em Indaiatuba, justamente o primeiro time fora da zona de rebaixamento.



Neste domingo, o Tigre do Vale novamente foi mal em casa e viu o Noroeste abrir o placar aos 41min do primeiro tempo, com Maicon Douglas. Na etapa final, o São José dos Campos não conseguiu se impor e, logo aos 10min, Fernandinho tratou de ampliar para os visitantes: 2 a 0. o Tigre do Vale chegou a descontar com Maicon, aos 25min, mas não foi o suficiente.

Depois, o Noroeste ainda marcou o terceiro, com Aguilar, aos 36min, e definiu o placar no Martins Pereira.