Tigre do Vale goleia o Marília e ganha sobrevida

São José dos Campos



O São José dos Campos ganhou uma sobrevida neste domingo à tarde, no estádio Martins Pereira, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-3, ao vencer o Marília por 5 a 0.



Ainda assim, o time da região segue na zona de rebaixamento para a Quarta Divisão de 2017, com 23 pontos e na 16ª posição. Porém, evita o risco de um descenso antecipado.



Agora, o Tigre do Vale decide a sorte no próximo domingo, dia 16, contra o São Carlos, às 10h, um adversário que precisa vencer para se classificar.



O time comandado pelo técnico Paulo Campos precisa vencer e ainda torcer para que Noroeste, Marília ou Comercial (com 24 pontos) não vençam, ou que ao menos o Atibaia (25 pontos) percam. O empate também pode ajudar ao Tigre, desde que Comercial e Marília percam os seus jogos.



A vitória. No primeiro tempo, o São José dos Campos abriu o placar aos 40min do primeiro tempo, com Bruno Soares, quando o jogo estava equilibrado. A partir daí, as coisas ficaram mais fáceis. Antes do intervalo, ainda fez o segundo gol com Williams, aos 45min.



No segundo tempo, os gols saíram quase na sequência. Aos 28min, Renato Peixe fez o terceiro gol e, quatro minutos depois, Michael fez o quarto. Em seguida, aos 35min, Renato Peixe fez o quinto gol, de pênalti, para os joseenses.