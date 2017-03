Técnico do Vôlei Taubaté cobra consistência nos playoffs

Últimas

- 13:45

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

As quartas de final da Superliga Masculina 2016/2017 começa no próximo sábado (18 de março). Um das vagas na semifinal será disputada entre Vôlei Taubaté e Juiz de Fora em uma série melhor de cinco jogos, com o primeiro jogo a partir das 15h30, com transmissão ao vivo pelo SporTV .

As equipes já se encontraram na fase classificatória, inclusive um dos encontros aconteceu na última rodada dessa fase e a equipe de Minas Gerais acabou vencendo por 3 sets a 2.

Para o técnico do time de Taubaté, Cezar Douglas, o fato das equipes terem se encontrado recentemente deve ser aproveitado nos treinamentos da semana.

"Temos que aproveitar bem as informações das características do jogo passado. Queremos melhorar o desempenho em todos os fundamentos. Ser consistente nas características da equipe que nos deixou em segundo na classificação geral", falou Cezar.

Agenda. As próximas duas partidas serão no ginásio do Abaeté, nos dias 23, quinta-feira, e segunda-feira, 27.

Se for necessário o quarto e quinto jogo, as datas serão em 01 de abril, em Juiz de Fora, e no dia 06 de abril em Taubaté, com horários a serem definidos.

O vencedor de Funvic Taubaté x Juiz de Fora enfrentará na semifinal o vencedor de Sesi SP x Minas.