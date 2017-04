Taubaté pode entrar no G-4 já na próxima rodada

Últimas

- 17:39

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O futebol muitas vezes dá voltas e é dinâmico. Até sábado, o Taubaté estava desacreditado na classificação para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. Porém, já pode voltar ao G-4 na próxima rodada, dependendo das combinações de resultado.

E tudo isso porque neste domingo de manhã venceu o Penapolense por 2 a 1, fora de casa, pela 15ª rodada da primeira fase do torneio. Com 23 póntos, a equipe taubateana tem três a menos do que o Guarani, o primeiro time dentro da zona de classificação.



A partida deste final de semana marcou a estreia do técnico Paulinho McLaren, que assumiu o lugar de Evaristo Piza, demitido após a derrota em casa por 1 a 0 para o Guarani na noite da última quinta-feira. Agora, o Burro da Central tem outro jogo de seis pontos na próxima quarta-feira, quando recebe um concorrente direto, o Bragantino, às 19h, no estádio do Joaquinzão.



Na distante Penápolis, o Taubaté abriu o placar no segundo tempo, aos 9min, com Caíque. O Penapolense, que também briga pela classificação, empatou aos 36min, de falta, com Marcos Vinícius. Porém, aos 46min, o Burro da Central fez o gol da vitória com Nildo.