Taubaté perde em casa e deixa escapar chance de ir ao G-4

22:24

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



O que era para ser uma grande festa, virou uma grande decepção. O Taubaté perdeu para o Sertãozinho por 2 a 1 nesta quarta-feira à noite, no estádio do Joaquinzão, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. De quebra, desperdiçou a oportunidade de entrar no G-4 do torneio e ainda viu o lateral-esquerdo Rodrigo Soares ser levado de ambulância para o hospital com suspeita de fratura exposta na perna direita.



Se tivesse vencido, o Burro da Central entraria na zona de classificação para a segunda fase, já que o Bragantino, quarto colocado no início da rodada, supreendentemente perdeu em casa para o lanterna União Barbarense, também por 2 a 0. Agora, segue com 19 pontos, em sétimo lugar.



Agora, o time da região, comandado pelo técnico Evaristo Piza, volta a jogar no sábado, quando visita o Votuporanguense, a partir das 15h. Nesta quarta, apesar da promoção da diretoria, barateando o preço do ingresso, apenas 1.368 pagantes compareceram ao estádio, gerando uma renda de R$ 21.110.



A derrota. Nesta quarta, a partida começou de forma eletrizante. Muitos torcedores ainda se ajeitavam nas arquibancadas do Joaquinzão quando o visitante abriu o placar, com um minuto de jogo. Tito, de cabeça, aproveitando cruzamento, abriu o placar.

O Taubaté quase empatou em seguida, quando Cassinho acertou a trave. Mas os visitantes estavam melhores em campo e, ainda na primeira etapa, obrigaram o goleiro Célio Gabriel a fazer ao menos duas boas defesas.



A ausência do atacante Éverton, um dos destaques do time no campeonato, foi bastante sentida pelo Taubaté.



No segundo tempo, novamente no início, aos 2min, os visitantes ampliaram. Em uma cobrança de falta de longe, despretensiosa, Luciano Sorriso ampliou a contagem.

Aos 12min, um momento dramático. Em uma jogada casual, o taubateano Rodrigo Soares se machucou e, aparentemente, sofreu uma fratura exposta na perna. O atleta foi encaminhado ao Pronto Socorro e a partida ficou paralisada até o retorno da ambulância.



No retorno, o Burro da Central reagiu e descontou com o atacante Tiago Tremonti, aos 24min. Porém, o adversário, bem postado na defesa, conseguiu segurar a vitória. Nos acréscimos, Rafael Rosa ainda acertou o travessão e quase empatou.