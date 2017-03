Taubaté derruba o líder e então invicto Cruzeiro na Superliga

Últimas

- 21:37

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



O Vôlei Taubaté conquistou uma vitória imponente na noite desta quarta-feira,pela penúltima rodada da primeira fase da Superliga Nacional. No ginásio do Abaeté, o time da região simplesmente derrubou o líder Cruzeiro, que ainda estava invicto na competição, com um 3 a 0 (parciais de 25 a 20, 25 a 21 e 26 a 24), em uma hora e meia de jogo. Além disso, o resultado mantém a equipe taubateana em segundo lugar na classificação geral, dependendo apenas de suas próprias forças para fechar o turno nesta posição.



O Sesi, terceiro colocado, joga nesta quinta, contra o Juiz de Fora, em São Paulo. Se perder, automativamente o Funvic Taubaté já garante o segundo lugar. No sábado, os comandados do técnico Cézar Douglas fecham a primeira fase contra o mesmo Juiz de Fora, na casa do adversário.



A vitória. Com o apoio da torcida no Caldeirão do Bonfim, o time da região fechou o primeiro set com vitória tranquila por 25 a 20 sobre um time que já tinha o primeiro lugar garantido. Veio o segundo set e o Taubaté novamente levou a melhor, desta vez por 25 a 21.



No terceiro set, que era de tudo ou nada para o time mineiro, os visitantes endurereceram e equilibraram a partida. Mas, no fim das contas, os taubateanos foram melhores e conseguiram fechar o placar.