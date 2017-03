São José define pontos de venda de ingressos para amistoso

Últimas

O São José definiu na noite desta sexta-feira os pontos de venda de ingressos para o amistoso oficial contra o time B do Santos no próximo dia 1º de abril, às 19h, no estádio Martins Pereira, em partida que marca a apresentação do time que vai disputar a Quarta Divisão este ano. Os ingressos custam R$ 20 (arquibancada) e R$ 40 (cadeira).

Abaixo, os pontos de venda:





São José dos Campos

Padaria Dom Pedro 1º

Padaria Flor do Ipê - Jardim Portugal

A Esportiva - Centro

RT Sports - Bacabal

Lanchonete Ponto do Salgado - Vila Industrial

LLoyds Turismo - AV. 9 de Julho

Padaria Pão Chick - Vila Industrial

Trarxa Rock - Centro

Padaria Ponto Brasil Novo - Jardim Colonial

Subway - Santana e Shopping Colinas

ótica Seiko - Center Vale

Pastel & Cia - Centro

Coresport - Bosque dos Eucaliptos

Caçapava

Vila Madá - Centro

Jacareí

Subway - Villa Branca, Avenida São João e Wallmart

Taubaté

Pitadella Panquecaria