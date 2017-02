São José acerta amistoso com o Santos e aguarda a data

Últimas

- 15:16

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



O São José espera definir até sexta-feira a data de um jogo amistoso contra o Santos, que poderá se no estádio Martins Pereira. A partida faz parte de um acordo entre a Águia do Vale e o clube da Vila Belmiro.



Segundo Gilvan Diniz, vice-presidente de futebol do São José, o time da Vila Belmiro vai ceder, sem custos, até cinco jogadores das categorias sub-20 e sub23, que não serão aproveitados no clube, para ajudar a Águia do Vale no Campeonato Paulista da Quarta Divisão, que começa em abril.



“Eles vão nos apresentar uma lista de vários jogadores, com vídeos, e vamos escolher o que o São José precisa, quais as posições são as mais carentes”, afirmou Diniz ao OVALE.



No início desta semana, o presidente da Águia, Adilson José da Silva, junto com Gilvan Diniz, estiveram reunidos com o presidente do Santos, Modesto Roma, que prometeu ajudar o clube da região.



Botafogo. Além do Peixe, o São José também estuda uma parceria com o Botafogo-RJ, também para a cessão de jogadores que não são aproveitados pelo clube carioca. “A reunião deve ficar para a semana que vem”, disse o vice da Águia do Vale.



Reforço. O zagueiro Josué, que estava no Tigres-RJ, é mais um reforço do São José para a temporada. O jogador já treina com o restante do grupo, comandado pelo técnico Francisco Oliveira.