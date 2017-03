Rico Basano festeja liderança do Brasileiro de Hipismo Rural

Últimas

São José dos Campos



Dono de 24 títulos nacionais de hipismo (sendo oito deles no hipismo rural), o joseense Rico Basano já começou a temporada 2017 com o pé direito e entre os favoritos para mais um caneco para a coleção.



No último domingo, Basano venceu a segunda etapa do campeonato brasileiro de hipismo rural na categoria força livre, em Tietê-SP, a categoria maxima do hipismo rural brasileiro e, atualmente, lidera a competição.



Na primeira etapa, disputada em Limeira, o representante de São José havia ficado em segundo lugar. No total, o Campeonato Brasileiro será disputado em nove etapas.