Renúncia de Attili não altera o futebol, diz presidente do Conselho

- 11:37

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



A renúncia de Waldir Attili ao cargo de presidente do Taubaté, na manhã de domingo, após a vitória por 1 a 0 sobre o União Barbarense, pelo Campeonato Paulista da Série A-2, pegou a todos de surpresa no clube. Na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Burro da Central faz uma reunião na sede social do clube para oficializar o pedido e empossar o primeiro vice, Eduardo Cursino, como novo presidente do clube.



O presidente do conselho, Otávio Alves Corrêa, disse nesta segunda-feira que nada muda na estrutura do clube. "O presidente alegou problemas pessois e profissionais para sair. Como é médico, não estava conseguindo conciliar as duas funções. Mas nada muda na estrutura do clube, pois a diretoria está fazendo um trabalho muito bem engrenado", afirmou ao OVALE, por telefone.



Ele também descarta qualquer mudança na comissão técnica do Taubaté. "Não muda ninguém, pois quem cuida do futebol é o Gilsinho (segundo vice-presidente, que segue no cargo). O trabalho continua", garantiu.

A reportagem tentou entrar em contato com Attili, mas as ligações caíram na caixa postal do telefone celular.



Com a vitória por 1 a 0 no último domingo, o Burro da Central chegou ao quinto lugar na classificação geral, com 18 pontos, um a menos do que o Batatais, o primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima fase.



Agenda. No próximo domingo, o Burro da Central tem a chance de entrar no G-4 se vencer o Juventus, fora de casa, às 10h.