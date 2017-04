Meninas da Águia vencem a primeira no Brasileirão

Últimas

O São José, enfim, conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, após cinco rodadas já disputadas. Neste domingo, fez 2 a 0 na Ferroviária, no estádio Arena da Fonte, em Araraquara.



Com o resultado, as Meninas da Águia deixam a vice-lanterna do grupo 2 e chegam aos 4 pontos, voltando a brigar pela classificação entre as quatro primeiras da chave composta por oito equipes.



Agora, o time comandado pelo técnico Márcio Oliveira volta a jogar neste sábado, quando faz o clássico da modalidade contra o Santos, às 17h30, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, com transmissão ao vivo do canal SporTV.



A vitória. Neste domingo, precisando da reação no torneio, as Meninas da Águia definiram a sorte da partida ainda no primeiro tempo. Aos 26min, Isa Leone abriu o marcador para as joseenses. Dez minutos depois, veio o segundo, com Lulu.