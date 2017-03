Meninas da Águia sofrem goleada fora de casa

Últimas

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



O São José foi goleado por 4 a 1 pelo Rio Preto, nesta quarta-feira à noite, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, pela quarta rodada do grupo 2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.



O time joseense, comandado pelo técnico Márcio Oliveira, ainda não venceu nenhuma partida este ano e está com apenas um ponto. Já o Rio Preto segue com 12 pontos e 100% de aproveitamento até agora. No domingo, as Meninas da Águia jogam fora de casa, contra a Ferroviária, às 15h.

A derrota.



Nesta quinta, o São José saiu atrás no marcador aos 28min, com Suellen, em chute cruzado. As Meninas da Águia, no entanto, chegaram ao empate aos 44min, com gol contra de Suzana.



Na etapa final, as joseenses não conseguiram segurar a força das adversárias. Aos 17min, de pênalti, Darlene desempatou. Um minuto depois, com a mesma jogadora e com um golaço, o time da casa marcou o terceiro gol. Aos 24min, Maiara aproveitou rápido contra-ataque e fechou o placar: 4 a 1.