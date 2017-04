Meninas da Águia estreiam com vitória no Paulista Feminino

Últimas

- 17:00

São José dos Campos



O São José venceu a Portuguesa por 2 a 1 neste sábado à tarde, no estádio Martins Pereira, pela abertura do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. As joseenses, que já venceram o Estadual três vezes, sonham com o tetracampeonato. Agora, o time comandado pelo técnico Márcio Oliveira volta a jogar no próximo sábado, contra o Corinthians, em Barueri, às 15h.

Neste sábado, no primeiro tempo, as Meninas da Águia tiveram mais volume de jogo, criaram duas chances claras, mas não souberam aproveitar. Aos 36min, ainda ficou com uma jogadora a mais em campo com a expulsão da atacante Lu, da equipe adversária, por agressão.



No segundo tempo, mesmo com a vantagem numérica, as joseenses tinham dificuldades em criar boas oportunidades de gol. Mas, aos 16min, conseguiu abrir o placar com gol de Raquel Rabelo, aós cruzamento de Karol Lins.



A Lusa ainda chegou ao empate com Thais, aos 30min. Três minutos depois, porém, Michele Carioca recolocou as Meninas da Águia em vantagem.





Taubaté. Neste domingo, é a vez do Taubaté estrear no Estadual. O time da região visita o caçula Embu das Artes, às 15h, na casa das adversárias.