Massa celebra o 6º lugar em'reestreia'

Os olhares estavam voltados para o primeiro duelo do ano entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, na madrugada deste domingo, no GP da Austrália de Fórmula 1, quando o alemão, tetracampeão mundial, superou o favoritismo da Mercedes e colocou a Ferrari no topo do pódio. No entanto, um pouco mais longe dos dois pilotos, na sexta colocação, estava o brasileiro Felipe Massa, que retornava as pistas depois de ter cancelado sua aposentadoria. O piloto da Williams teve grande desempenho, e comemorou a boa posição no primeiro GP da temporada 2017.

“Nada mau para um idoso! Eu estou muito contente com o resultado, gostaria de parabenizar toda a minha equipe”, comemorou Massa, bem humorado.





Classificação final



1. Sebastian Vettel (ALE) Ferrari - Ferrari - 57 voltas

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes - Mercedes - a 9s975

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes - Mercedes - a 11s250

4. Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari - Ferrari

6. Felipe Massa (BRA) Williams - Mercedes - a 1min 17s644

7. Sergio Perez (MEX) Force India-Mercedes - +1 volta

8. Carlos Sainz (ESP) Toro Rosso-Renault -+1 volta

9. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault -+1 volta

10. Esteban Ocon (FRA) Force India-Mercedes - +1 volta

11. Nico Hulkenberg (ALE) Renault - Renault - +1 volta

12. Antonio Giovinazzi (ITA) Sauber - Ferrari- +2 voltas

13. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren-Honda- +2 voltas