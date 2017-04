Manthiqueira estreia com derrota na Quarta Divisão

Últimas

- 17:03

Mauá



O Manthiqueira de Guaratinguetá estreou com derrota no Campeonato Paulista da Quarta Divisão. Neste sábado, fora de casa, perdeu para o Mauaense por 3 a 1, no estádio Pedro Benedetti, em Mauá.



Agora, o time comandado pela técnica Nilmara Alves volta a jogar no outro domingo, dia 16, às 10h, contra o União de Mogi das Cruzes, no estádio Dario Rodrigues Leite.



No jogo de estreia, a Laranja Mecânica abriu o placar com Pedrinho, aos 40min do primeiro tempo. Porém, levou a virada e viu o adversário fazer todos os gols no segundo tempo, com Douglas, 6min, Gabriel aos 10min e Felipe, aos 32min.