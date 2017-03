Julia Vasconcelos: Atleta olímpica e guerreira

Últimas

Parar essa menina não é fácil. Desde os 6 anos de idade, por influência do pai, que também lutava, Julia Vasconcelos já gostava do taekwondo. E o que no começo era uma diversão, virou profissão. E com muito sucesso.



Nascida e criada em São José dos Campos, ela conseguiu no ano passado o que muitos atletas sonham: disputar uma Olimpíada. E, o que é mais legal: dentro de seu país. A medalha não veio, mas a experiência adquirida ela vai carregar para o resto da vida.



“Os Jogos Olímpicos foram uma competição que me trouxe muito aprendizado, experiência e maturidade. Foi uma vivência incrível onde pude ver detalhadamente como funciona uma preparação olímpica. Hoje, tento passar essa experiência aos atletas mais novos”, disse a atleta de 24 anos, que repetiu o feito de outra mulher joseense, a nadadora Fabíola Molina, esta com três participações olímpicas na história.



Sem problemas. Embora as artes marciais sejam modalidades geralmente dominadas pelos homens, Julia garante que nunca teve problemas e que raríssimas vezes na vida sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher.



“Foram pouquíssimas vezes, chega a até ser irrelevante. Acho que a sociedade brasileira aceita bem o fato da mulher praticar artes marciais. Inclusive, no taekwondo brasileiro, a atleta de maior expressão que tem mais títulos no esporte é a Natália Falavigna”, disse a atleta de São José.



Ela, inclusive, dá dicas para as meninas que querem seguir a carreira. “Diria que acima de tudo elas têm que procurar desenvolver e abusar da sagacidade. Dificilmente uma menina ou mulher que não é sagaz, esperta, ágil e observadora chega em algum lugar”, disse.



Vaidade. Mas, além de atleta, Julia Vasconcelos também é mulher. E vaidosa. Fora do tatame, gosta de se cuidar. Mas sem exageros. “Eu me considero um pouco vaidosa sim, mas nada exagerado. Gosto mais das minhas tatuagens, ao todo já tenho mais de 30. E ainda não pretendo parar por aqui (risos)”, explica a joseense, que gosta de descansar nas horas livres. “Uso o tempo livre para descansar. E claro, quando não estou de dieta, gosto muito de comer”, afirmou.





Atleta gosta de animais e de música

Se dentro do tatame Julia Vasconcelos é dura e impõe respeito sobre as adversárias, fora dos treinos e lutas ela é bem mais tranquila. E com muita sensibilidade.

A atleta da equipe de taekwondô de São José dos Campos tem dois gatos de estimação, seus grandes companheiros em casa.



“Eu tenho a Tuf Tuf que é uma persa branca, e o Tufão que é um Maine Coon gigante. Eles são simplesmente os amores da minha vida. Pra mim, ter eles comigo é mais do que uma terapia. Às vezes chego cansada dos treinos, e fico conversando com eles como se fossem pessoas. É um amor infinito. Encho eles de carinho o tempo todo”, disse.



E Julia também está tomando gosto pela música. “Gosto muito das minhas aulas de violão, sou iniciante ainda, mas estou gostando muito”

[INT]Competições. [/INT]Após um 2016 alucinante por conta das Olimpíadas, Julia vai buscar em 2017 a vaga no Mundial da Coreia do Sul.