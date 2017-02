Esporte de alto rendimento de São José em xeque

Últimas

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O anúncio durante a semana de que o São José Futsal não vai disputar a Liga Nacional da modalidade em 2017, foi mais um duro golpe nos torcedores das equipes de alto rendimento da cidade.

Por falta de acordo com os patrocinadores, captados através da LIF (Lei de Incentivo Fiscal) da Prefeitura de São José dos Campos, o time que é o atual campeão da Copa Paulista vai ter que contentar em disputar apenas o Estadual e a própria Copa Paulista, além de Jogos Regionais e Abertos, que costumam ser ignorados pelos torcedores.

No início do ano, o basquete masculino, que vivia expectativa de voltar a disputar campeonatos adultos, desistiu de disputar a Liga Ouro, a divisão de acesso do NBB (Novo Basquete Brasil), por falta de verba da Secretaria de Esportes, responsável pela equipe.

Assim, pelo segundo ano seguido, o basquete joseense também está fora das disputas oficiais.

O futebol feminino, campeão mundial em 2014 e tricampeão da Libertadores, também teve redução no orçamento e viu várias de suas principais jogadoras se transferirem para outras equipes.



Apoio. A partir de 2017, o esporte de alto rendimento da cidade fica a cargo da Secretaria de Governança, desvinculado da Secretaria de Esportes, que fica responsável agora pelas bases.

Em nota oficial, a pasta disse que a ideia é “reformular a Lei de Incentivo Fiscal para que mais empresas possam aderir ao programa de incentivo ao desporto, facilitando assim a captação de recursos para investir em modalidades de alto rendimento como basquete, handebol, vôlei e outros”.

Sobre o futsal, a Prefeitura disse também em nota que a responsabilidade era do governo anterior. “O governo passado destinou toda a verba de recursos próprios para outras modalidades. A atual administração não teve como mexer no orçamento. O futsal ficou só com a Lif. Não tendo esses recursos, a equipe achou por bem não disputar a Liga Nacional de Futsal”.

Taubaté quer manter crescimento

O esporte de alto rendimento em Taubaté, segunda maior cidade da região, parece ir na contramão do que acontece em São José dos Campos. A cidade mantém, desde 2013, o time adulto de vôlei, que já foi campeão paulista três vezes e está entre os primeiros colocados da Superliga Nacional.



O futsal, embora com um orçamento menor, do que em São José, já anunciou a equipe que vai disputar a Liga Paulista em 2017 e promete dar trabalho aos adversários.

Além disso, o handebol de Taubaté, atual tetracampeão pan-americano, continua com equipe de ponta e, em 2017, vai lutar pelo penta do torneio continental para tentar disputar o Campeonato Mundial também pelo quinto ano seguido.



No futebol feminino, existe a possibilidade fazer parcerias com times grandes do Estado e turbinar a participação das meninas nos principais torneios.