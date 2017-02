De virada, Taubaté vence fora de casa

Últimas

- 20:30

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



O Taubaté venceu o Capivariano por 2 a 1 neste sábado à tarde na Arena Capivari, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2.

O Burro da Central, que vinha de derrota em casa para o Batatais, tinha que reagir contra um rival que ainda não havia vencido no campeonato.



Agora, os comandados do técnico Evaristo Piza chegam aos 9 pontos, em sétimo lugar na classificação geral.

No próximo sábado, às 19h, o Burrão recebe a Portuguesa, em ritmo de carnaval.

Neste sábado, o time da casa abriu o placar aos 15min do primeiro tempo, de falta, com Leandro Silva.



O Burro da Central reagiu no segundo tempo. Rychely, aos 3min, empatou para o Taubaté. E, aos 11min, o atacante Everton virou.