Burro da Central arranca empate contra o Juventus na Mooca

- 11:52

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



O Taubaté arrancou um empate com o Juventus por 1 a 1 neste domingo de manhã, na Rua Javari, em São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. O resultado deixa o time da região momentaneamente na sexta colocação. Porém, apenas um ponto atrás do G-4, a zona dos quatro times que se classificam para as semifinais do torneio.



Agora, o time comandado pelo técnico Evaristo Piza volta a jogar na próxima quarta-feira, quando recebe o Sertãozinho, às 20h, no estádio Joaquim de Moraes Filho. O próximo adversário tem 14 pontos e vem de derrota em casa por 3 a 1 para o Bragantino.



O jogo. Mesmo como visitante, o Burro da Central tentou ser ofensivo desde o início e deu trabalho para os donos da casa nos primeiros minutos. Aos poucos, porém, diminuiu o ritmo e viu o time da Mooca abrir o placar aos 29min, com Felippe Nunes, aproveitando um rebote do goleiro Célio Gabriel.



Mas o Taubaté não desanimou e buscou o empate dois minutos depois, com o experiente atacante Éverton, deixando tudo igual de novo. Depois do intervalo, o Burro da Central voltou forte novamente, assustando a defesa juventina. Depois, o time da casa passou a controlar mais a posse de bola. O Taubaté, bem postado, não sofria grandes riscos e ainda tentava surpreender nos contra-ataques.



Aos 41min, o Taubaté perdeu Júnior Campos, expulso após sofrer o segundo cartão amarelo. Assim, passou os últimos minutos fechadinho na defesa, segurando ao menos o empate e evitando o gol juventino.