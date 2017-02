Batatais não paga hotel, fica retido em S. José e Taubaté pode vencer por W.O.

Últimas

- 18:17

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

A delegação do Batatais, que enfrenta o Taubaté nesta quarta-feira, às 20h, pelo Campeonato Paulista da Série A-2, no estádio do Joaquinzão está retida no Carlton Hotel, em São José dos Campos, e corre o risco de não entrar em campo por falta de pagamento da hospedagem, que gira em torno de R$ 3.000.

O time, que disputa a Série A-2, quase não viajou para o jogo por falta de pagamento de salários. Agora, a direção do hotel não permite a saída do time até que o pagamento seja acertado. “Eles dormiram, comeram, beberam. Combinaram pagar em dinheiro, mas o presidente do clube não apareceu”, disse Lola Nicolas, gerente comercial do hotel ao OVALE.

Também em contato com a reportagem há pouco, o diretor do clube que se apresentou como Luis Antonio Barbosa confirmou o problema. “Nem sei o que dizer. Mas ainda temos esperança de ir ao jogo”, disse, por telefone.

O time deveria ter saído às 17h para Taubaté, mas até às 18h20 não havia embarcado.