Após vitória, Vôlei Taubaté já pensa no segundo jogo

O Vôlei Taubaté está mais próximo das semifinais da Superliga Nacional. Neste sábado, venceu o Juiz de Fora por 3 sets a 0 (com parciais de 27/29, 23/25 e 18/25), no primeiro jogo das quartas de final, série melhor de cinco jogos.



O jogo foi realizado em Juiz de Fora, Minas Gerais. As duas equipes trocaram ponto a ponto e nenhuma conseguiu abrir grande vantagem até o décimo oitavo ponto, quando os visitantes emplacaram dois pontos seguidos. Com direito a rallies, o set seguiu equilibrado, até que a Funvic fechou em 27 a 29, com quase 34 minutos de disputa.



Com boas variações no saque, o Taubaté apresentou bom ritmo no início da segunda parcial, chegando a abrir quatro pontos. Os donos da casa diminuíram a diferença e, emplacando bons bloqueios, chegaram a ficar perto do empate por duas vezes, mas a Funvic fechou em 23 a 25, em pouco mais de 30 minutos.



Precisando da parcial para levar a partida adiante, o JF Vôlei foi para o tudo ou nada. Bem concentrada, a equipe taubateana seguiu bem nos contra ataques, bolas rápidas e bloqueios, fechando o set em 18 a 25, e o jogo em 3 a 0.



"O time apresentou falhas em alguns momentos. Precisamos ter um pouco mais de paciência em quadra. Sabíamos que não ia ser fácil jogar aqui, mas conseguimos imprimir um bom ritmo a partir do segundo set e sair com a vitória. Temos dois jogos em casa pela frente contra eles e temos que fazer valer o nosso mando para buscar as vitórias", afirma o oposto Wallace, que foi eleito o melhor em quadra levando o troféu Viva Vôlei.



O próximo compromisso da Funvic Taubaté será no dia 23 de março, contra o mesmo JF Vôlei, em Taubaté, pela segunda partida das quartas da Superliga.