Após derrota, Águia inicia semana da estreia

Últimas

- 09:56

São José dos Campos

Na noite deste sábado,o São José perdeu para o Santos por 1 a 0, no estádio Martins Pereira, no último teste da Água do Vale antes da estreia no Campeonato Paulista da Quarta Divisão. O gol da vitória do time B do Peixe veio logo no início da segunda etapa, com Patrick.

Com ingressos a R$ 20 e R$ 40, cerca de 900 torcedores compareceram ao estádio para prestigiar a Águia e ainda geraram alguma receita para o clube.

Apesar do resultado adverso, o time da casa pôde apresentar o elenco para os torcedores e o técnico Franciso Oliveira teve a chance de fazer mais alguns ajustes na equipe.

Agora, o comandante vai ter a semana toda para preparar o time que entra em campo no próximo domingo, às 10h, contra o União de Mogi das Cruzes, fora de casa, pela primeira rodada do torneio.