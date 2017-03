Aleluia! Tigre do Vale vence a primeira diante da torcida

Últimas

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



Acabou o Tabu! O São José dos Campos, enfim, conquistou a primeira vitória em casa no Campeonato Paulista da Série A-3. Nesta quarta-feira, no estádio Martins Pereira, fez 3 a 0 no Taboão da Serra, pela 11ª rodada da primeira fase do torneio. Até então, em quatro partidas como mandantes havia conseguido um ponto e sofrido três derrotas.



De quebra, o resultado desta quarta tira o Tigre do Vale da zona de rebaixamento. Com 16 pontos, sobe para o 12º lugar, ultrapassando times como o próprio Taboão.

Além disso, os comandados do técnico Paulo Campos voltam a ficar perto da zona de classificação, já que o oitavo colocado, o Comercial de Ribeirão Preto, tem 17 pontos.



No jogo desta noite, o atacante Michael abriu o placar logo aos 2min de jogo. Na etapa final, aos 16min, Dalmo, de cabeça, ampliou. E, já nos acréscimos, Michael fez o segundo dele na partida e deu números finais ao confronto.



Agenda. No próximo domingo, o São José dos Campos volta a jogar diante da torcida. Às 16h, recebe o Desportivo Brasil, time que está na zona de rebaixamento para a Quarta Divisão.