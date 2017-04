Águia do Vale fica no 0 a 0 contra o Jabaquara

Últimas

- 17:01

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



O São José empatou com o Jabaquara por 0 a 0 ontem à tarde, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, em partida antecipada pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Quarta Divisão.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Francisco Oliveira soma quatro pontos no torneio, pois havia vencido o União de Mogi das Cruzes fora de casa por 2 a 0, no último domingo.O time da região segue sem sofrer gols no campeonato.



Foi o primeiro jogo em casa da Águia do Vale, que nas duas primeiras rodadas não poderá atuar no Martins Pereira por conta de uma punição imposta pela Federação Paulista após brigas de torcedores organizados no ano passado, ainda durante a Série A-3.



Agora, o time comandado pelo técnico Francisco Oliveira terá um longo descanso de praticamente 15 dias. Isso porque o jogo do dia 22 de abril, contra o Guaratinguetá, não vai acontecer por conta da desistência do Tricolor do Vale. Assim, o próximo compromisso no torneio será apenas no dia 28, uma sexta-feira, quando recebe o Mauaense, às 15h, novamente em Guará.



O jogo. O primeiro tempo foi sonolento, com muitas faltas. As melhores oportunidades ainda foram do time santista, que obrigou o goleiro Robert a fazer ao menos duas boas defesas para a Águia.



No segundo tempo, a grande chance joseense veio aos 35min, quando Paulinho Graça recebeu de Ruero e acertou um chute na trave.

Depois, o goleiro joseense Robert fez outras duas novas defesas.