Águia do Vale confirma amistoso oficial contra o Santos

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O São José confirmou nesta sexta-feira um amistoso oficial contra o Santos no dia 1º de abril, no estádio Martins Pereira, a partir das 19h. O jogo de caráter oficial terá arbitragem da Federação Paulista de Futebol.

A Águia do Vale, comandada pelo técnico Franscisco Oliveira, estreia no Campeonato Paulista da Segunda (Quarta) Divisão no dia 9 de abril, contra o União de Mogi das Cruzes, às 10h, fora de casa, na Grande São Paulo.

Antes, o time também acertou uma pré-temporada em Cachoeira do Macacu, no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 30 de março, em um CT cedido pelo ex-jogador do Santos Roberto Brum. No dia 23, o São José vai fazer um jogo-treino contra o Fluminense, no CT de Xerém. Além disso, a Águia do Vale vai fazer testes contra Friburguense, Bangu, e um possível compromisso também contra o Botafogo.