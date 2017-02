Águia do Vale apresenta nova camisa nesta quarta

Últimas

- 09:37

São José dos Campos

A diretoria do São José vai apresentar nesta quarta-feira, às 19h, o novo uniforme do clube para a temporada, quando a Águia do Vale vai disputar a Quarta Divisão do Campeonato Paulista. A apresentação será na Avenida Lineu de Moura, no antigo Colinas Society.

Na noite de terça, uma prévia do novo uniforme já foi mostrado na Cervejaria Devassa, em São José dos Campos, com a presença de dois ex-atletas, Roberto Brum e Kléber, com passagens pelo Santos.

Os ex-jogadores santistas devem comparecer ao evento. Na semana passada, o São José fechou uma parceria com o Santos para a cessão gratuita de jogadores para a Águia durante a temporada.

Agenda. A equipe comandada pelo técnico Francisco Oliveira já treina desde o início de fevereiro e a estreia na competição está marcada para o dia 9 de abril, contra o União de Mogi das Cruzes, às 10h, fora de casa, na Grande São Paulo.