UE: 60 anos do Tratado de Roma são celebrados com forte esquema de segurança

- 10:39

Da Agência Brasil

Os líderes dos 27 países-membro da União Europeia (UE) começaram a chegar hoje (24) a Roma e encontram a capital da Itália cheia de ruas fechadas e com trânsito aéreo proibido. Amanhã (25), serão comemorados os 60 anos do Tratado de Roma, que deu origem à integração do continente.

Mais de 3 mil profissionais, entre policiais e militares do Exército e francoatiradores (a Arma Carabineira), estão nas ruas da cidade, segundo a Agência Télam. Todas as ruas até 300 metros de distância da basílica de São Pedro, sede do Vaticano, foram fechadas hoje de manhã, por uma ameaça de bomba, que já foi descartada.

O encontro de líderes da UE terá também uma visita de todos eles ao papa Francisco, prevista para hoje às 14 horas (horário de Brasília).

Ações preventivas

As medidas de segurança para as próximas 48 horas, segundo o ministro do Interior italiano Marco Minniti, incluem a proibição à circulação de caminhões e outros veículos pesados pelo centro de Roma, para evitar ataques como o que aconteceu em Nice em julho do ano passado.

Como prevenção, foram feitos diversos diques de cimento que dificultam a circulação por avenidas. "A proteção das autoridades, a tranquilidade dos cidadãos e a manifestação pacífica dos dissidentes" são as metas do ministério do Interior com as ações de segurança.

Em algumas áreas do centro histórico, até o trânsito de pedestres foi proibido, para permitir que os francoatiradores acompanhem os chefes de Estado pelas vielas que rodeiam o local da comemoração.

Cerimônia e protestos

Os líderes europeus começarão a chegar ao Capitólio, sede da prefeitura onde os tratados foram assinados há 60 anos, às 9 horas locais (5h no horário de Brasília). Às 11h20 locais, será assinada a Declaração de Roma, uma "refundação" do bloco regional.

Seis manifestações estão marcadas para iniciar às 10h locais (6h em Brasília) e pretendem reunir 20 mil pessoas, com diversos vieses políticos: a primeira concentração será do grupo direitista "Irmãos da Itália" e a última, prevista para terminar às 18h, será a convocada pelo Partido Comunista. A manifestação que tem maior repercussão por enquanto é a do movimento anti-UE Eurostop (em português, Parem a Europa".

Como parte da maior mobilização de segurança desde a morte do papa João Paulo II, em 2005, o Coliseu está fechado de hoje até domingo de manhã. Amanhã (25), três estações do metrô no centro da cidade deixarão de funcionar.

Esta será a primeira cúpula da União Europeia sem a presença do Reino Unido, que na próxima quarta-feira (29) deixa oficialmente o bloco, saída conhecida como Brexit.