UBS Resolve realiza 22 coletas por dia

Nos primeiros nove dias de operação, projeto piloto na unidade de Eugênio de Melo teve 201 procedimentos feitos, segundo balanço oficial



Redação

São José dos Campos

Desde que foi implantado o programa UBS Resolve, no dia 25 de janeiro, o sistema de coleta de exames de sangue dentro da própria unidade básica de saúde de Eugênio de Melo já realizou 201 procedimentos, uma média de 22 por dia útil.

O dado faz parte do primeiro balanço do programa, divulgado nessa segunda-feira, e leva em consideração os primeiros nove dias úteis de ação. Promessa de campanha de Felicio Ramuth (PSDB), o projeto ainda está em fase inicial.

Por enquanto, a única novidade é que as coletas de sangue são feitas na própria unidade. Melhorar a produtividade da UBS, com a racionalização de recursos, além de retomar programas de prevenção a doenças como hipertensão e diabetes, são outros passos a serem dados no projeto.

O governo tucano também ainda não definiu quando será feita a ampliação do programa -- a promessa de campanha foi levar o UBS Resolve para as 40 unidades do município. A ampliação só deve ocorrer após o governo fazer uma análise dos índices de eficiência e da qualidade do atendimento. Quando isso ocorrer, as unidades mais distantes da região central deverão ser priorizadas na expansão.