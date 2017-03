Ubatuba tem mudanças de infraestrutura

Home

A Prefeitura de Ubatuba iniciou diversas melhorias na cidade. As ações promovidas pela secretaria de Serviços de Infraestrutura Pública vão desde limpeza em geral até as malhas viárias.



Na Região Norte, as demandas de melhorias em estradas municipais, tais como Sertão do Ubatumirim e adjacências, estão recebendo as equipes de terraplanagem para oferecer melhores condições de tráfego para as linhas de ônibus, ambulâncias, transporte escolar, além de beneficiar munícipes e turistas.



Na região Sul, estão em andamento ações de terraplanagem, melhorias nas malhas viárias dos bairros, limpeza geral de ruas e terrenos públicos e limpeza de valetas de escoamento e drenagem.



O objetivo da secretaria é cobrir toda a extensão do município. "Em toda a região central, centro oeste e bairros centrais, estamos com ações de capina, pintura, poda, limpeza geral de redes de drenagem de águas pluviais, redes de esgoto, demandas de iluminação - trocas de lâmpadas quebradas e queimadas, entre diversas modalidades para oferecer a melhor condição aos munícipes", explicou Carlos Peixoto Júnior, secretário adjunto de Serviços de Infraestrutura Pública.