Home

- 15:07

Redação

São José dos Campos



Ubatuba registra o primeiro caso importado de febre amarela. O caso é de um jovem de 16 anos que viajou para Ladainha, Minas Gerais e foi atendido na Santa Casa da cidade.



De acordo com a Prefeitura de Ubatuba, os primeiros sintomas se manifestaram no dia 7 e foi intenado no dia 13, recebendo alta no último dia 20. O paciente já está bem e não corre risco de morrer.



A cidade ainda tem outro caso suspeito, que é de um homem de 50 anos. Ele também teria viajado para o estado de Minas Gerais, onde ocorre o maior surto de febre amarela.



Jacareí. A Diretoria de Vigilância e Saúde de Jacareí descartou, na última terça-feira (25), o caso de febre amarela no município.



Um homem com sintomas de gripe foi atendido no Hospital São Francisco e como o paciente havia viajado para o estado de Minas Gerais, equipes deda Vigilância de Saúde foram acionadas. O paciente passa bem.