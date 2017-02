Ubatuba recebe reforço no policiamento durante o carnaval

Home

- 16:03

Redação

São José dos Campos



O período de carnaval em Ubatuba terá o reforço de 143 soldados da Polícia Militar na cidade. A ajuda no policiamento chegou nesta segunda-feira (13) e ficará na cidade até o dia 5 de março.



Os policiais estão alojados no Batalhão da Polícia Militar, no Parque Vivamar e contam com apoio da Prefeitura de Ubatuba, que fornece a alimentação.



"Serão reforçados o policiamento à pé e com bicicleta e também o atendimento da central 190", explica o capitão da PM Robert Scott Bromocato Neill. "Com o reforço da PM na Operação Verão, encerrada no dia 5 de fevereiro, tivemos uma redução de 25% em roubos e 27% em furtos. Os primeiros dez dias do mês já tiveram uma redução substancial no número de ocorrências e esperamos manter essa tendência também no Carnaval", acrescenta.



No total, são 431 policiais deslocados provenientes de unidades policiais da Capital e Região Metropolitana que atuarão no policiamento das quatro cidades do Litoral Norte, llhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba.