'TST foi o laboratório do PT', diz Gilmar Mendes às vésperas de julgamento

Home

- 17:00

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Gilmar Mendes, criticou, em São José dos Campos, o suposto aparelhamento promovido pelo PT no TST (Tribunal Superior do Trabalho). A afirmação aconteceu na véspera do início do julgamento da chapa Dilma-Temer, marcado para a manhã desta terça-feira.

“O TST foi o laboratório do PT. Foi onde deu certo o laboratório. Houve vocação de ocupação de espaço, de aparelhamento. Hoje, o Tribunal tem muitos simpatizantes indicados pela CUT (Central Única dos Trabalhadores)”, afirmou Mendes.

Gilmar Mendes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), foi palestrante do almoço-debate organizado pelo Lide (Grupo de Líderes Empresariais) em São José dos Campos. O grupo foi fundado pelo prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB). “O aparelhamento só deu certo na Justiça do Trabalho. Graças a Deus”, afirmou Mendes.

O ministro ainda fez questão de destacar ao público que faz parte do grupo de quatro ministros que não foram indicados pelo PT.

Peculiaridade. Sobre o julgamento da chapa Dilma-Temer, Mendes comentou o caso de maneira geral, já que o TSE analisa outros dois processos parecidos, nos estados do Tocantins e Amazonas.

De acordo com ele, a Justiça vai analisar os impactos da decisão em cada local. “O Tribunal, certamente, vai fazer avaliação dessas situações concretas, da gravidade do que se impõe, da possibilidade de se impor outras sanções, questões outras que podem permear a temática. Isso sempre se faz em um juízo de avaliação bastante complexo, mas não entra em detalhes sobre isso. O Tribunal tem que aplicar as sanções devidas. Cada caso tem suas peculiaridades”, concluiu.

Protesto. Antes da fala do ministro, em um evento na zona oeste de São José, o Sindicato dos Metalúrgicos fez um protesto em frente ao local. Cerca de 50 pessoas levaram faixas e até fantasias, em retaliação às opiniões de Mendes.