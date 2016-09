TSE nega recurso do PSDB contra candidatura de Fernando Pimentel em 2014

Home

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negaram por unanimidade um recurso apresentado pela Coligação Todos por Minas, que tinha Pimenta da Veiga (PSDB) como candidato ao governo de Minas Gerais em 2014. Eles denunciavam o atual governador Fernando Pimentel (PT) e seu vice, Antônio Andrade (PMDB), por suposto abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação durante as eleições.



A decisão do TSE foi publicada ontem (8). No recurso, a coligação sustentava que a chapa de Pimentel havia usado verba pública para custear propaganda em outdoors, jornais, internet e rádio. Os denunciantes também alegavam que uma estratégia de comunicação de massa tinha sido traçada com a única finalidade de prejudicar eleitoralmente a candidatura do PSDB.



O ministro Gilmar Mendes, relator do processo, disse não ver gravidade capaz de levar à condenação do governador e seu vice. Conforme a decisão, não está afastada a possibilidade de as publicidades irregulares serem analisadas em outra ação e em conjunto com outros possíveis ilícitos eleitorais.