Trupe Sentidos promove seletiva neste sábado

13:09

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Foi a partir de oficinas de dramatização de histórias dentro do Aada (Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo), que nasceu a Trupe Sentidos. Este era, na verdade, um antigo sonho da presidente da instituição, Silvana Trigo, e que agora tomou corpo.

O grupo, que já conta com 11 participantes -- entre eles, seis atores surdos. E é para enriquecer ainda mais a trupe, é que o grupo realiza neste sábado (11) uma seletiva para novos integrantes.

Neste processo, que será conduzido por profissionais da área de teatro, poderão participar pessoas maiores de 18 anos, surdas sinalizadas e ouvintes, sem necessidade de cursos específicos no currículo. Estarão na banca avaliadora o preparador de elenco Osni Antonio Henrique, a atriz Carol Toledo e a coordenadora cênica Silvia Soares.

“A ideia principal de buscarmos novos integrantes para a Trupe é de conseguirmos oportunidades de compartilhar conhecimento e enriquecer o material desenvolvido pela equipe, com novos projetos artísticos, produzidos e realizados por surdos e ouvintes”, afirmou Silvia.

A seletiva ocorrerá das 14h às 17h, na avenida Brasil, 338, no Monte Castelo, na região central de São José dos Campos. “Ela contará com exercícios de prontidão, concentração, interação de todos os envolvidos e de forma adaptada a todos os participantes. O grupo será o ponto focal na preparação do material a ser trabalhado”, explicou ela.

O objetivo é a profissionalização do elenco e a disseminação da Libras, a língua brasileira de sinais, com apresentações em escolas públicas e particulares, teatros e espaços alternativos, em diversas cidades.

Comunicação. O estudante Diego Bernardo é um dos atores da trupe. “Sou surdo de nascença, e foi na associação que tive o primeiro contato com o teatro. E gosto muito porque sobre o palco podemos mostrar nossos sentimentos, emoções, usar melhor as expressões faciais e corporais para expressar o que queremos dizer, e isso melhora muito a comunicação”, afirmou. “Meu objetivo é me tornar ator profissional, com DRT”.

Definidos os novos integrantes do grupo, serão realizados ensaios semanais para a integração, adaptações e alterações nos trabalhos que estão montados, como o ‘Baú de Histórias’, peça que estreou em dezembro passado; ‘Contação de Histórias’ e ‘Cachinhos Dourados’, entre outras”, completa Silvana.