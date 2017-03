Home

- 15:49

Agência Brasil

Washington

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse nessa quinta-feira (30) que espera um encontro "muito difícil" com o presidente chinês, Xi Jinping, a quem convidou para visitar sua mansão da Flórida, Mar-a-Lago, na próxima semana. A informação é da Agência EFE.

"O encontro da próxima semana com a China será muito difícil, já que não podemos ter um déficit comercial massivo e perda de empregos. As empresas americanas devem estar preparadas para buscar alternativas", escreveu Trump em duas mensagens no Twitter.

Trump e Xi Jinping terão o primeiro encontro nos dias 6 e 7 de abril em Mar-a-Lago, confirmou o governo chinês. Como antecipou Trump no Twitter, a agenda terá caráter econômico e comercial.

Durante sua campanha e também como presidente, Trump culpou a China (além do México) pelo déficit comercial dos EUA e pela perda de postos de trabalho devido às deslocalizações (transferências para outro lugar), uma tendência contra a qual prometeu agir com rigor.

No entanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lu Kang, assegurou que "40% do superávit comercial da China com os EUA são criados por empresas americanas em território chinês".

Além disso, ressaltou que o comércio bilateral gerou 2,6 milhões de postos de trabalho nos Estados Unidos e que os dois países "são altamente complementares".