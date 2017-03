Trump assina lei para financiamento da Nasa com vistas a viagem a Marte

Home

- 19:43

Das agências



O presidente Donald Trump assinou hoje uma lei que estabelece planos de financiamento para a exploração espacial com o objetivo de, eventualmente, enviar pessoas a Marte. A lei autoriza US$ 19.5 bilhões para a Nasa este ano, a continuidade da Estação spacial Internacional (ISS) até 2024 pelo menos e o uso de naves espaciais comerciais para trasladar eventualmente astronautas à ISS.



Além disso, formaliza os planos da agência espacial americana para enviar astronautas a Marte, ao determinar ao chefe da Nasa que esboce uma rota inicial para a exploração humana do "Planeta Vermelho". As informações são da agência de notícias alemã DPA.



"Por quase seis décadas, o trabalho da Nasa tem inspirado milhões de americanos a imaginar mundos distantes e um melhor futuro aqui na Terra", disse Trump. Ele elogiou a lei por apoiar cientistas, engenheiros e astronautas da Nasa "e sua busca de descobrimentos", destacando que a legislação criará postos de trabalho nos Estados Unidos.