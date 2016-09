Tropas da região voltam do Rio após fazer vigilância dos Jogos

Home

- 20:11

Missão cumprida: militares foram responsáveis por 52% da área da Olimpíada e 80% da Paralimpíada



Danilo Alvim

São José dos Campos

Militares da região começam a voltar do Rio de Janeiro após mais de dois meses envolvidos na missão de garantir a segurança das Olimpíadas e Paralimpíadas, dois dos maiores eventos esportivos do mundo.

Até o final dessa semana, todo o efetivo militar deverá retornar ao Vale. Os militares do Vale do Paraíba ficaram responsáveis pela segurança de 52% do território das Olimpíadas e 80% das Paralimpíadas, de acordo com o balanço dos eventos divulgado pelo Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, com sede em Caçapava.

Balanço. Durante a estadia no Rio de Janeiro, os militares do Vale foram submetidos a 14 estágios de preparação da tropa para atuar em ações de garantia da lei e da ordem, além de operações e exercícios no terreno, para adestrar as técnicas de ações em caso de contingência, mediante ordem expressa do presidente da República e em operações de apoio a órgãos governamentais.

Com a preparação finalizada, em 1º de julho, 337 viaturas de diversos tipos e a tropa de 2.024 militares foram empregados na operação de segurança dos eventos. As tropas se revezavam na manutenção da segurança e do policiamento ostensivo das vias e estruturas estratégicas da região da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, onde eram os pontos de maior concentração de público, como Parque Olímpico, Vila dos Atletas, Terminal Alvorada e Riocentro.

Nestes mais de 70 dias foram executadas 1.494 patrulhas a pé e motorizadas; montados postos de vigilância por vias de grande circulação e em locais estratégicos. Os elementos de Guerra Cibernética e de Guerra Eletrônica também contribuíram para a tomada de decisão em tempo real nas ações de segurança.

No período dos Jogos, foram disponibilizadas 30 ferramentas de Comando e Controle, com destaque para o Sistema Pacificador e o Sistema Rádio Digital Troncalizado (SRDT). Juntos, eles produziram mais de 7.000 relatos.