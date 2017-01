Triunfo no Legislativo garante apoio para reformas de Felício

Home

Com eleição de Juvenil Silvério para comandar a Câmara, prefeito não deve ter dificuldade para aprovação de projetos

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Após três dias de intensa negociação, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) conseguiu emplacar o aliado Juvenil Silvério (PSDB) na presidência da Câmara de São José dos Campos. A ‘dobradinha’ garantirá paz política ao tucano neste início de mandato, quando precisa de apoio para aprovar as reformas necessárias.

Felicio tomou posse no último domingo ao lado do vice-prefeito Ricardo Nakagawa (PMDB) e dos 21 vereadores. Ao assumir, prometeu enfrentar os efeitos da crise econômica, melhorar a gestão da saúde e criar empregos na cidade.

Para ter tranquilidade neste desafio, a equipe do tucano trabalhou nos bastidores para desarticular uma possível candidatura de oposição a Juvenil Silvério. A intensa negociação tirou de cena o grupo de nove vereadores que ensaiava apresentar um nome para a disputa no Legislativo.

Juvenil, que já tinha 12 adesões, virou candidato único e garantiu o retorno à presidência da Casa por dois anos. Ele havia ocupado o cargo no biênio 2011-2012.

Parceria. O novo presidente promete auxiliar Felicio na votação de projetos de interesse do novo governo. “É preciso paz política para que a cidade ganhe”, afirmou Juvenil. “Vamos caminhar junto com o governo, achar as saídas, colaborar com projetos e poder, numa parceria com o Executivo, construir uma saída para São José”, completou.

O prefeito ficou satisfeito com a decisão. “Sempre defendi que, neste momento, é importante um presidente da Câmara alinhado a nós”, disse.

Desafios. Ao subir a rampa, no domingo, Felicio carregou para o Paço a missão de livrar o município da grave crise financeira e garantir a retomada dos investimentos em áreas essenciais, como Saúde e geração de emprego e renda.

O texto está sendo finalizado pela equipe do governo e deverá ser publicado no Boletim Oficial do Município ainda nesta semana. O tucano espera implantar o programa ‘Economia se faz no dia-a-dia’, para controlar as contas de água, luz e combustível da administração.

Também vai criar uma comissão especial para análise e auditoria das contas anteriores, deixando clara as atribuições do governo anterior. Uma outra medida será a renegociação de contratos com prestadores de serviço da Prefeitura de São José.

Funcionamento. Enquanto a Câmara não volta do recesso, em fevereiro, Felicio pretende executar as mudanças possíveis sem o aval dos vereadores. A reforma administrativa, com redução de cargo, precisa ser aprovada no Legislativo.

Agenda lotada marca primeiro dia de novo prefeito

Na primeira segunda-feira de trabalho, o prefeito de São José, Felicio Ramuth, cumpriu uma agenda lotada. Logo cedo, visitou o estúdio da rádio Jovem Pan FM, onde concedeu entrevista ao vivo. Em seguida, seguiu para o Paço, onde percorreu todos os setores para cumprimentar os servidores.

Na hora do almoço, nova entrevista. Na TV Vanguarda, respondeu sobre as medidas que pretende implementar no governo entre 2017 e 2020.

Saúde. Ao lado do vice Ricardo Nakagawa (PMDB), começou a visitar os prédios da saúde. À tarde, esteve nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Jardim Colonial, Campos dos Alemães e Jardim Satélite, todas na zona sul. “Aproveitamos para ouvir os funcionários da saúde e os pacientes. Vamos visitar todas a unidades da cidade, com o objetivo de melhorar o atendimento à população. Esse é o nosso compromisso”, disse.

O prefeito afirmou ainda que a estrutura das unidades de São José é boa, mas o atendimento é ineficaz. “Posso dizer que, fisicamente, temos uma boa estrutura. Precisamos ampliar o atendimento, os serviços prestados à população. Encontramos muitos profissionais comprometidos, mas que precisam de mais apoio. É preciso um novo conceito, que é o da UBS Resolve", declarou.

O tucano também passou rapidamente pela Urbam (Urbanizadora Municipal). No fim do dia, voltou ao Paço para novas reuniões.

Terça. Hoje, Felicio deverá retomar as visitas às unidades de saúde. A equipe do prefeito, no entanto, não divulgou quais serão as UBSs a serem visitadas. Ele também deve ser reunir com alguns secretários de seu governo.