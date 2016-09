Trio é preso por associação criminosa na zona sul de São José

Home

Daniela Santos

Três pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa ontem no bairro Jardim Morumbi, zona sul de São José dos Campos.



De acordo com a Polícia Militar, os PMs faziam ronda pela Rua Joana Soares Ferreira quando visualizaram dois homens em atitude suspeita que tentaram fugir ao ver os policiais.



Com os suspeitos foram encontrados uma arma de fogo calibre 22 com numeração suprimida. Ao serem questionados, a dupla afirmou que utilizaria o armamento para roubos. Em seguida, foram realizadas buscas nas casas dos suspeitos e, em uma delas, encontraram uma mulher que agia com a dupla nas práticas criminosas. Com ela foram capturadas uma arma calibre 22 e uma munição calibre 9mm.



O trio foi encaminhado ao 3º DP (Distrito Policial) para registro da ocorrência. A polícia também informou que pelo menos 15 vítimas de roubo reconheceram os criminosos.