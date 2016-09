Trio campeão olímpico promete brilhar no Taubaté Vôlei

Home

Lucarelli, Wallace e Éder prometem ser atração à parte durante a temporada; equipe é a atual bicampeã estadual



Desde 2013, Taubaté acolheu o vôlei. Depois de um início de poucos resultados, com a recente saída de Pindamonhangaba, o time foi crescendo. E em 2014 chegou ao ápice com a conquista até então inédita do Campeonato Paulista.

A partir daí, a cidade adotou de vez a modalidade. Com o ginásio do Abaeté quase sempre lotado, o Vôlei Taubaté já tem até escolinhas de base para a criançada, na busca por novos talentos.

O time que já era forte ainda foi campeão da Copa do Brasil em 2015 e bicampeão estadual no mesmo ano. Sem contar o título da Copa Paulista da temporada passada.

Sob comando do técnico Cézar Douglas e supervisão do renomado Ricardo Navajas, o projeto se tornou mais sólido.

Olímpicos. E, para coroar ainda mais a equipe, a Funvic Taubaté contratou o oposto Wallace e o central Éder para esta temporada, além de ter pelo segundo ano seguido o ponteiro Lucarelli. Os três conquistaram o título olímpico com a seleção brasileira há duas semanas, nos Jogos do Rio de Janeiro.

Assim, nesta temporada, quem for ao Caldeirão do Bonfim, terá a chance de ver de perto três medalhistas de ouro em ação. “Sem dúvida (que o ouro motiva), ainda mais em uma casa nova. É sempre motivador. Espero ajudar até mais do que fiz nas Olimpíadas”, disse Wallace, que se começou a treinar no dia 30 em Taubaté.

Éder também quer fazer bonito na região. “A expectativa é muito grande. A gente sabe a força dessa torcida e do time. É uma responsabilidade a mais”, afirmou ao OVALE.

Já o ponteiro Lucarelli, campeão paulista no ano passado, quer repetir a dose. “O espírito está mais alegre e agora estamos ansiosos para jogar pelo Taubaté”, disse o atleta que deve entrar em quadra só no dia 16. Também amante de futebol e torcedor fanático do Atlético-MG, ele tenta transportar para a quadra o estilo do time mineiro. "Esse espírito de superação e garra que o Atlético Mineiro tem, dá para levar para a quadra”, afirmou.

Time busca o tricampeonato paulista

Após estrear com vitória no Campeonato Paulista de Vôlei, na última quarta-feira, fora de casa, contra o São Bernardo, o Taubaté agora faz o seu primeiro jogo diante da torcida. Neste sábado, recebe o Santo André, a partir das 18h30, no ginásio do Abaeté.

O time da região, comandado pelo técnico Cézar Douglas, quer aproveitar a força da torcida para conseguir mais um bom resultado no torneio. Atual bicampeão, o Funvic Taubaté aparece novamente como um dos favoritos ao título, ao lado do Sesi e do Campinas. “Taubaté é uma cidade que respira vôlei e acredito que somos um dos candidatos ao título”, disse o ponteiro Lucarelli, campeão olímpico com a seleção brasileira no Rio-2016.

Ele porém, só vai estrear no campeonato no dia 16 de setembro, contra o Campinas, já que vai passar por um período maior de treinamento, assim como Wallace e Éder, outros dois que estiveram com a seleção brasileira e não participaram do início da preparação do Taubaté para o torneio estadual.

O trio de ouro

- Wallace

Oposto de 29 anos, estava no Cruzeiro, atual campeão da Superliga Nacional, e agora vai defender o Taubaté nesta temporada. Além de medalha de ouro nos Jogos do Rio-2016, foi prata em Londres-2012



- Éder Central de 32 anos, também estava no Cruzeiro, onde entre outras coisas foi bicampeão mundial. O jogador também é seis vezes campeão da Superliga e foi ouro nos Jogos do Rio-2016. Agora, estreia no Taubaté .



- Lucarelli Ponteiro de 24 anos, está no Taubaté desde o ano passado, onde foi campeão paulista. Também foi campeão olímpico com a seleção brasileira no Rio-2016.