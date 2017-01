Três em cada 10 presos do Vale ainda esperam pelo julgamento

Home

- 09:36

Região tem 4.555 homens abrigados em unidades para detentos provisórios, que aguardam apreciação do caso pela Justiça



Redação

São José dos Campos

Três entre cada 10 presos abrigados no sistema penitenciário do Vale do Paraíba ainda aguardam julgamento. São dados da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) de São Paulo.

A RMVale tem hoje 4.555 detentos provisórios, mantidos no sistema enquanto ainda esperam decisão do Judiciário -- podem ser condenados ou absolvidos. O número, atualizado pelo Estado no último dia 17, é equivalente a</CW> 28% do total de 16.206 presos das 12 unidades prisionais da região.

Hoje, são três unidades que recebem presos provisórios -- <CW-2>são três CDPs (Centros de De<CW0>tenção Provisória), instalados em São José dos Campos, Taubaté e Caraguatatuba.

Duas das unidades, de Taubaté e São José, são atualmente as mais superlotadas do Vale. O primeiro tem capacidade de 844 detentos e abriga 1.948, um excedente de 130,8%. Já o CDP joseense tem capacidade de 525 presos e abriga o total de 1.200 (alta de 128,5%). Por sua vez, o CDP de Caraguatatuba tem uma superlotação de 66,11% (são 1.407 detentos para 847 vagas).

Em meio à crise no sistema, com rebeliões nas regiões Norte e Nordeste, um dos assuntos em destaque foi a necessidade de mutirões para a análise dos processos envolvendo presos provisórios e concessão de benefícios. A medida foi ordenada pelo Poder Judiciário. No Vale, a Justiça já realiza mutirões.

Superlotação. No total, o sistema prisional da RMVale tem 10.490 vagas e tem 16.206 prisioneiros -- excedente de 5.716 vagas. A superlotação atinge 9 dos 12 presídios do Vale, que ainda sofrem com o déficit de funcionários na região. “Falta de tudo, a gente tem o apoio de Deus e do profissionalismo dos profissionais”, disse o agente Estevão Santos Silva, coordenador regional do Sifuspesp (Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional).

Por meio de nota, o governo do Estado informou que tem investido na ampliação de vagas. Desde o início do plano de expansão, já foram entregues 20 mil vagas.

Região faz mutirão de benefício

Com um sistema modelo, o Poder Judiciário faz mutirões no Vale que baixam de cinco para um mês o período para avaliação de benefícios dos presos na região.

Previsto em lei, o Conselho da Comunidade é formado por voluntários com disponibilidade de visitar unidades prisionais, fazer mutirões em apoio ao Judiciário e fiscalizar as condições do cárcere, além de propor atividades para os agentes penitenciários. Há 220 grupos instalados no Estado, mas apenas o de Taubaté funciona plenamente.

O trabalho é comandado pela magistrada Sueli Zeraik Armani, juíza da Vara das Execuções Criminais de Taubaté e coordenadora do Deecrim (Departamento Estadual de Execução Criminal). Eles avaliam 120 processos semanalmente. Com isso, Sueli defende uma campanha nacional de sensibilização sobre a “importância da formação e atuação destes conselhos”.