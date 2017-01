Três disputam escolha para ser o líder de Felicio no Legislativo

Home

- 09:38

Os tucanos Fernando Petiti e José Dimas, além de Walter Hayashi, do PSC, são os nomes mais cotados para a escolha do líder do novo prefeito

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Depois de costurar amplo apoio na Câmara de São José dos Campos, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) voltará suas atenções para a escolha do líder de governo na Casa. A ideia é emplacar um nome experiente e confiável para conduzir em plenário as discussões e votações de interesse da prefeitura.

Nos bastidores, os vereadores Walter Hayashi (PSC), Fernando Petiti (PSDB) e José Dimas (PSDB) surgem como favoritos ao posto. O tema começou a ser discutido, de maneira tímida, no fim do ano passado. As tratativas, porém, ganham força na próxima semana, quando acaba o recesso.

A primeira sessão do ano será na próxima quinta-feira. Hayashi e Petiti eram cotados para presidir a Câmara no biênio 2017-2018. A dupla deixou a disputa em favor de Juvenil Silvério (PSDB), que venceu como candidato único. Agora, a dupla volta ao páreo na escolha para a liderança.

José Dimas, embora seja debutante na Câmara, exerceu o cargo de assessor de relações com o Legislativo no governo tucano de Eduardo Cury (2005-2012). Também foi secretário de Governo na ocasião.

Perfil. De acordo com Petiti, o escolhido precisa mostrar ao prefeito a realidade das ruas, alertando sobre possíveis erros que podem desgastar a administração no futuro.

“Se minha indicação vier naturalmente, acho bacana”, disse. “Um líder deve estar sempre atento ao pensamento da população. Como aliado, precisa defender o governo, mas mostrar a realidade ao prefeito, alertar sobre ações que podem dar errado”, completou.

Líder de governo no mandato do ex-prefeito Emanuel Fernandes (PSDB), Hayashi aposta na experiência para se sobressair. Ontem, o vereador não retornou os contatos de O VALE, mas aliados confirmaram o interesse do vereador em ocupar o posto.

O nome de Robertinho da Padaria (PPS) também chegou a ser ventilado, mas ele negou o interesse ontem. “No momento, não tenho pretensão. Quero auxiliar naquilo que for necessário. Esta foi uma das razões que me levaram a participar da Mesa Diretora, como 1º vice-presidente”, justificou.