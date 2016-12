Treinador do Corinthians virá acompanhar a base em Taubaté

Home

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O grupo 17 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, terá mais uma atração além do time da casa e da equipe de base do Corinthians. O técnico do time adulto do Timão, Fábio Carille, confirmou ontem que vem ao Vale do Paraíba para acompanhar as três partidas da primeira fase.

O objetivo é observar os novos talentos do Timãozinho e aproveitar alguns nomes para o time principal. Como já trabalhava com a base, Carille acabou tendo a preferência da diretoria para assumir o comando do Timão, que vive momento de contenção de despesas e sem contratar nenhum ‘medalhão’ para a temporada.

De quebra, poderá observar também algum talento do próprio Taubaté durante a primeira fase da competição. A confirmação de que Carille vem aos jogos da Copinha em Taubaté foi dada ontem de manhã, durante entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo. O Pinheiro-MA e o Operário-MS são os outros dois integrantes da chave.

A tabela. Na Copinha de 2017, as partidas começam no dia 4 de janeiro. O Taubaté encara o Operário, às 16h45. O Corinthians, alvo da observação de Carille, joga às 18h45, contra o Pinheiro. No dia 6, uma sexta-feira, é a vez do Burrinho encarar o time do Maranhão, às 19h. Em seguida, os corintianos terão os olhares do treinador da equipe principal contra o time sul-matogrossense, às 21h.

No domingo, às 17h, Taubaté e Corinthians se enfrentam na última rodada da primeira fase, no Joaquinzão. Antes, às 15h, Pinheiro e Operário fazem o jogo preliminar.